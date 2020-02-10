Страдают многие: Песков назвал пагубную практику США

Каждый конкретный случай нужно разобрать отдельно
В Кремле назвали пагубной практикой использование США санкций для обеспечения собственных интересов.
В последнее время Вашингтон довольно часто прибегает к этим мерам, чтобы "поправить" свои дела в торговых и экономических сферах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы считаем эту практику пагубной, мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву", - цитирует спикера Кремля ТАСС. Песков добавил, что каждый конкретный случай нужно разобрать отдельно.
Ранее в Москве раскритиковали санкции США против государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA.
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