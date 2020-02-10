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Страдают многие: Песков назвал пагубную практику США

14:14
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Каждый конкретный случай нужно разобрать отдельно

В Кремле назвали пагубной практикой использование США санкций для обеспечения собственных интересов.
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В последнее время Вашингтон довольно часто прибегает к этим мерам, чтобы "поправить" свои дела в торговых и экономических сферах, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы считаем эту практику пагубной, мы считаем, что от этой практики страдают многие страны, считаем ее противоречащей международному праву", - цитирует спикера Кремля ТАСС.  Песков добавил, что каждый конкретный случай нужно разобрать отдельно.

Ранее в Москве раскритиковали санкции США против государственной нефтедобывающей компании Венесуэлы PDVSA.

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