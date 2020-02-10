Директор озвучила диагноз МакSим

Артистке требуется время для восстановления здоровья

Маргарита Соколова, директор МакSим, рассказала о состоянии певицы, которая приостановила концертную деятельность из-за плохого самочувствия.

По словам Соколовой, после прошлогодней аварии МакSим страдает от головных болей, бессонницы и болей в ногах. У нее выявили посттравматический синдром, сказала директор.

"Врачи требуют длительного срока реабилитации, полностью отключиться от рабочего процесса во всех его проявлениях. Надо, чтобы полностью восстановился сон и сосуды. Никаких моральных потрясений, бессонных ночей, перелетов, переездов, длительного движения на сцене и всего прочего", - сообщила Соколова корреспонденту программы "Ты не поверишь!".

Маргарита Соколова сказала, что МакSим вернется на сцену, если полностью поправит свое здоровье. "Если все это [болезненные симптомы] будет в вялотекущей форме, то она этим [выступлениями] заниматься не будет", - заявила директор звезды.

1 февраля стало известно, что концерты и интервью МакSим отменены как минимум на ближайшие шесть месяцев.

Напомним, 23 апреля 2019 года Марина Абросимова, более известная как МакSим, попала в ДТП за границей. Она получила множественные ушибы. Маргарита Соколова говорила, что у певицы была кратковременная потеря памяти. Звезда вернулась к работе после лечения, однако последствия аварии, как оказалось, до сих пор дают о себе знать.

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