Путину доложили о работе новой схемы финансирования строительства жилья

26 миллионов квадратных метров строятся через эскроу-счета

Создание новой системы финансирования жилищного строительства и реализацию программы переселения из аварийного жилья обсудил Владимир Путин с министром строительства и ЖКХ Владимиром Якушевым. Встреча прошла в Кремле.

Путин: "Вы были одним из участников наших долгих дискуссий по поводу создания новой системы финансирования жилищного строительства и вообще строительства. В конце концов было принято решение о финансировании отрасли через банки, через эскроу-счета. По этому вопросу были и существенные опасения, связанные с возможным снижением темпов роста в строительном секторе. Сейчас уже можно, наверное, подвести определённые итоги. Как эта система работает, ваша оценка?"

Якушев: "За этот год мы создали систему, в этой системе мы сегодня чётко видим каждый дом. Сегодня девять тысяч восемь домов, которые строятся за счёт денег граждан, либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 миллиона квадратных метров в этой системе. Из них 26 миллионов уже строятся через эскроу-счета, за последние два месяца четыре миллиона [квадратных метров] проектов перешло уже на новую систему".

Как отметил Якушев, программа расселения граждан из аварийного жилья в этом году перевыполнена почти в шесть раз. Большая работа была проделана при участии региональных властей и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Как подчеркнул министр, в период до 24-го года планируется увеличить темпы расселения нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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