Девочка с "маской Бэтмена" вернулась в Россию из США

Ей предстоит еще несколько операций

Американка Луна Феннер, которую в социальных сетях прозвали девочкой с "маской Бэтмена", вернулась из США в Россию, чтобы продолжить лечение в краснодарской клинике.

Малышка вместе с мамой возвращалась на родину, чтобы отметить Рождество. Теперь, когда праздники закончились, Луне предстоит перенести еще несколько операций по удалению невуса. 11 февраля врачи проведут консультацию с семьей и определят их сроки.

Луна уже перенесла две операции – пятно со лба полностью исчезло, остались только шрамы. Об окончательном итоге хирургических вмешательств можно будет говорить не менее чем через полгода.

"У нее будут шрамы, и мы готовы учить ее и мир тому, что отличаться - это тоже прекрасно!", - написала мама девочки Каролина Феннер в Instagram.

Родимое пятно, которое покрыло лицо девочки в форме "маски бэтмена"– это гигантский меланоцитарный невус, который может привести к агрессивной форме рака кожи. Это редкое заболевание, которое поражает только 1,5% населения мира.

Луне могли бы помочь в США, но американские врачи предложили более травмоопасный метод – порядка 80 операций, которые девочка могла бы не пережить. Поэтому мать девочки откликнулась на предложение российских медиков - они предложили 6-8 операций. В сентябре 2019 года она прилетела с дочерью в Краснодар и с тех пор малышка лечится там.

Видео: мама девочки "с маской Бэтмена" показала дочь после операции в России

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