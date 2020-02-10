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Стильная мама Киану Ривза вызвала фурор на "Оскаре"

15:40
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Патрисию приняли за девушку актера

Голливудский актер Киану Ривз появился на церемонии вручения премии "Оскар" вместе со своей мамой. Интернет-пользователи пришли в восторг от красоты 76-летней Патрисии Тейлор.
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Киану Ривз появился на красной дорожке в черном смокинге, а его мама - в белом брючном костюме. На шее у Тейлор сиял чокер с драгоценными камнями. По словам очевидцев, сын и мать стали одной из самых красивых пар на "Оскаре". 

Стройная и элегантная мама Ривза выглядела так эффектно, что некоторые приняли ее за девушку актера. Многие интернет-пользователи похвалили артиста за то, что он вывел в свет главную женщину своей жизни. 

- Молодо выглядит! Так и не скажешь, что это мама! - пишут в Сети. 

- Какая она красавица.

- Молоток. Мне бы тоже так хотелось. 

- Какой молодец Ривз, умница. Мамочка какого хорошего сына вырастила. 

Киану Ривза пригласили на "Оскар" в качестве почетного гостя. Как пишет Hello!, он вручил награду за лучший анимационный полнометражный фильм.

Звезда фильма "Джон Уик" оказался не единственным актером, который пришел на "Оскар" с мамой. Так же поступили, например, актрисы Шарлиз Терон и Лора Дерн.

Напомним, что Патрисия Тейлор родила Киану от уроженца Гавайев Сэмьюэла Ноулина Ривза-младшего. Когда сыну было три года, мужчина бросил семью. После развода Патрисия стала художницей по костюмам. Киану Ривз не поддерживает отношений с отцом.

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