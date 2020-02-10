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Подсчитан процент "тихих алкоголиков" среди россиян

15:26
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Они не обращаются к врачам

Около трети россиян можно отнести к категории "тихих алкоголиков". Они злоупотребляют спиртными напитками – но сами не видят в этом проблемы и не обращаются к врачам и наркологам. Причем проблема эта характерна не только для России, но и любой другой страны, рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
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"Что такое злоупотребление алкоголем? Это одна рюмка, 50 миллилитров крепкого алкоголя в течение месяца каждый день. Через месяц такого употребления печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет", — пояснил Брюн в эфире телеканала НТВ.

Среди регулярно употребляющих алкоголь, по словам специалиста, больше мужчин, чем женщин. Соотношение примерно четыре к одному. Врач объясняет это особенностями поведения представителей сильного пола, которые постоянно ищут какой-то новизны, у них обостренная потребность менять свое психическое состояние.

Брюн отметил, что многие из "тихих алкоголиков" умирают от внезапной остановки сердца. Нарколог уверен, что летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к врачам и перестал пить.

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