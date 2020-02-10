Мощный взрыв на подстанции в Подольске попал на видео

Без воды и тепла остались 24 тысячи жителей

В подмосковном Подольске накануне произошёл взрыв на электроподстанции. Видео публикует ТВЦ.RU.

В результате аварии без горячей воды и отопления остались 125 домов, а это почти 24 тысячи жителей. В местной администрации причиной инцидента назвали нарушение на питающем центре "Мосэнерго".

Горячую воду и отопление потребители получили уже через полчаса по резервной схеме. К вечеру все последствия чрезвычайного происшествия были устранены.

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