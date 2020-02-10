На французской территории началось извержение вулкана

Он находится на острове в Индийском океане

На острове Реюньон, который находится в Индийском океане и принадлежит Франции, в понедельник начал извергаться вулкан Питон-де-ла-Фурнез. Его высота более 2,5 километра.

Как пишут "Известия" со ссылкой на местные вулканические обсерватории, высота лавовых фонтанов доходит до десяти метров. Ранее на острове была зафиксирована сейсмическая активность.

В середине на Филиппинах были экстренно эвакуированы десятки тысяч человек из-за проснувшегося вулкана Таал.

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