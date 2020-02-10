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Ученые нашли загадочный вирус с неизвестной ДНК

15:51
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Пока его невозможно классифицировать

В Бразилии ученые обнаружили новый вирус, ДНК которого на 90% состоит из неизвестных генов.

Вирус, которому дали имя Yaravirus brasiliensis, нашли в искусственном озере Пампулья в городе Белу-Оризонти. Это первый случай неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленных видов гигантского вируса, эволюционировавшего в уменьшенную форму, передает РИА Новости. 

"Вирус представляет собой новую линию амебного вируса с загадочным происхождением и филогенией", - объяснил врачи.

Из всех генов, что были обнаружены исследователями, только шесть можно приблизительно сравнить с известными вирусными генами, которые имеются в публичных научных базах данных. Остальные же не имеют даже малейшего сходства с известными генами.

Ученые предполагают, что они впервые столкнулись с изолированном видом вируса, который развивался в уникальных условиях.

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