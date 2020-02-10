Протеже Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры Германии

Крамп-Карренбауэр хочет остаться на посту министра обороны

Преемница Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр отказалась выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера Германии. Более того, она решила уйти и с позиции лидера ХДС. Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, ее устраивает ее нынешняя должность – и канцлер Германии с ней согласна.

"Она хотела бы остаться министром обороны, и канцлер это полностью поддерживает", - заявил Зайберт.

Поводом для неожиданных шагов лидера ХДС стал скандал вокруг выборов премьер-министра Тюрингии. Ландтаг избрал на пост главы региона Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП), за него проголосовали депутаты от правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ), христианских демократов и самой СвДП. При этом в истории ФРГ еще не было ситуации, когда премьер федеральной земли Германии получает свой пост благодаря голосам правых популистов.

Возглавляемый Крамп-Карренбауэр ХДС всегда выступал против сотрудничества с "Альтернативой для Германии". После таких итогов голосования лидер партии заявила, что намерена запустить в Союзе процесс выбора кандидатов на должность канцлера от консерваторов. Сама же Крамп-Карренбауэр баллотироваться отказалась и заявила о намерении уйти с поста лидера ХДС, передает ТАСС.

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