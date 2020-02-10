Купера заметили на "Оскаре" с бывшей возлюбленной

Тут же появились разговоры об их воссоединении
Поклонников взбудоражил совместный снимок Брэдли Купера и Рене Зеллвегер, которые пересеклись на "Оскаре". Зеллвегер признали лучшей актрисой года, а ее бывший возлюбленный остался без наград.
Купер и Зеллвегер встречались с 2009 по 2011 год. Их отношения были настолько серьезными, что актриса даже переехала к своему возлюбленному. После расставания, как пишет 7days.ru, их больше не видели вместе.
Тем больше удивились поклонники при виде снимка, на котором Купер и Зеллвегер оживленно разговаривают на церемонии вручения премии "Оскар". Экс-возлюбленные стояли близко друг к другу и мило улыбались.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что Брэдли Купер и Рене Зеллвегер могут возобновить свой роман. Правда, кто-то посоветовал актрисе не наступать на старые грабли.
- Старое пламя, - пишут в Сети.
- Он бросил ее. Бедная Рене.
- Бывшие воссоединились.
- Я уже и забыла, что они встречались.
- Рене, держись от него подальше.
Напомним, летом прошлого года Купер расстался с моделью Ириной Шейк, которая родила ему дочь. В мае 2019 года Рене Зеллвегер, по слухам, ушла от гитариста Дойла Брэмхолла.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Шейк о расставании с Купером: Два замечательных человека не могут составить хорошую пару
- Брэдли Купера засняли в компании молодой актрисы
- Красавица-дочка Шейк и Купера в красной шапочке вызвала умиление
- Брэдли Купер решил вернуть Ирину Шейк
- Леди Гага сделала официальное заявление о романе с Брэдли Купером