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Купера заметили на "Оскаре" с бывшей возлюбленной

16:08
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Тут же появились разговоры об их воссоединении

Поклонников взбудоражил совместный снимок Брэдли Купера и Рене Зеллвегер, которые пересеклись на "Оскаре". Зеллвегер признали лучшей актрисой года, а ее бывший возлюбленный остался без наград. 
Брэдли Купера и Ирину Шейк сняли вместе на вечеринке

Купер и Зеллвегер встречались с 2009 по 2011 год. Их отношения были настолько серьезными, что актриса даже переехала к своему возлюбленному. После расставания, как пишет 7days.ru, их больше не видели вместе.

Тем больше удивились поклонники при виде снимка, на котором Купер и Зеллвегер оживленно разговаривают на церемонии вручения премии "Оскар". Экс-возлюбленные стояли близко друг к другу и мило улыбались.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что Брэдли Купер и Рене Зеллвегер могут возобновить свой роман. Правда, кто-то посоветовал актрисе не наступать на старые грабли. 

- Старое пламя, - пишут в Сети. 

- Он бросил ее. Бедная Рене. 

- Бывшие воссоединились. 

- Я уже и забыла, что они встречались. 

- Рене, держись от него подальше. 

Напомним, летом прошлого года Купер расстался с моделью Ириной Шейк, которая родила ему дочь. В мае 2019 года Рене Зеллвегер, по слухам, ушла от гитариста Дойла Брэмхолла. 

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