Шойгу рассказал о масштабе Парада Победы на Красной площади

Его продолжительность увеличится до полутора часов

Глава Минобороны Сергей Шойгу раскрыл некоторые детали Парада Победы, который пройдет на Красной площади в этом году. По словам министра, он будет длиться полтора часа – почти на полчаса больше, чем в 2019 году.

Шойгу отметил, что Парад в этом году будет масштабней, чем в прошлом. "Просто по той причине, что это 75 лет Победы", - сказал он, добавив, что ожидается приезд многих зарубежных делегаций.

"Главными гостями станут ветераны Великой Отечественной войны из всех субъектов Российской Федерации", - приводит слова Шойгу РИА Новости.

Ранее Шойгу рассказал, что на Параде представят новейшие образцы российской техники. Будут задействованы 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения и военной техники, в воздух поднимутся 150 воздушных судов.

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