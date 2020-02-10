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Киев вводит санкции против России за арест судов в Керченском проливе

16:30
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

В украинском черном списке – несколько десятков россиян

Киев решил ввести санкции против сотрудников российских спецслужб – они, по мнению властей Незалежной, "незаконно" задержали украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Керченский инцидент рассмотрят в международном трибунале

Речь идет о событиях 25 ноября 2018 года. Три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в районе Крымского моста. На предупреждения пограничников они не реагировали – и в итоге были задержаны. В Москве действия Киева назвали провокацией, устроенной Петром Порошенко, который желал поднять свой упавший рейтинг перед президентскими выборами. Осенью 2019-го суда и моряки были переданы украинской стороне.

Оказалось, что все это время украинское министерство по делам ветеранов и "временно оккупированных" территорий собирало некие данные. Как заявили в ведомстве, теперь их собрано достаточно.

"Специалисты Минветеранов собрали достаточно информации о причастных к акту вооруженной агрессии на суда Военно-морских сил Украины, которые были взяты в плен силовиками РФ 25 ноября 2018 в Керченском проливе… По результатам проведенной работы работники Минветеранов подготовили Проект распоряжения о применении ограничительных мероприятий (санкций) против нескольких десятков человек", – говорится в сообщении министерства.

Сообщается, что законопроект направлен на согласование в органы власти, после чего его вынесут на рассмотрение кабмина. В Киеве заявляют, что собраны материалы также против следователей, прокуроров и судей, которые вели "политически мотивированные" дела над украинскими гражданами в Крыму.

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