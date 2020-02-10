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Роспотребнадзор рассказал о выписке пациентов с коронавирусом

16:54
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке

Двое граждан КНР с коронавирусом в России готовятся к выписке, они чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронваиусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - приводит ее  слова ТАСС.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в нашей стране в связи с распространением коронавируса нет. Попова также отметила, что темп прироста инфицированных новым вирусом в мире снижается.

Ранее медики дали рекомендации по профилактике инфекции. Чтобы не заразиться коронавирусом, следует, прежде всего, отказаться от поездок в Китай, избегать мест массового скопления людей, а также мыть руки как можно чаще.

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