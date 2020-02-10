Роспотребнадзор рассказал о выписке пациентов с коронавирусом

Как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке

Двое граждан КНР с коронавирусом в России готовятся к выписке, они чувствуют себя хорошо. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Как вы знаете, двум гражданам Китая был установлен диагноз "инфекция, вызванная новым коронваиусом". Они были госпитализированы, все необходимые противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в нашей стране в связи с распространением коронавируса нет. Попова также отметила, что темп прироста инфицированных новым вирусом в мире снижается.

Ранее медики дали рекомендации по профилактике инфекции. Чтобы не заразиться коронавирусом, следует, прежде всего, отказаться от поездок в Китай, избегать мест массового скопления людей, а также мыть руки как можно чаще.

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