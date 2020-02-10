Победа "Паразитов" и осеменение коров: чем запомнится "Оскар-2020"

Результаты премии всех удивили

Киномир обсуждает неожиданные итоги престижной американской премии "Оскар". Впервые в истории главную награду в номинации "Лучший фильм" взяла картина не на английском языке - это творение южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты". Автор ленты получил ещё и персональную статуэтку в своей категории, оставив ни с чем общепризнанных мэтров. Нынешней церемонии, по традиции, предшествовала череда скандалов, хотя и не таких громких, как в последние годы. Своё недовольство, в том числе и по поводу не связанных с искусством вопросов, участники торжества демонстрировали не только словами, но и даже нарядами.

Разрыв шаблонов и движение против системы - именно этим запомнится 92-я церемония вручения главной кинопремии планеты - "Оскара". Сенсацией шоу, прошедшего в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе, несомненно, стал южнокорейский фильм "Паразиты". Он забрал сразу 4 статуэтки и спутал карты всем любителям прогнозов. Для начала обошёл военную драму Сэма Мэндеса "1917", которая считалась лидером в номинации за лучшую режиссуру. Пон Чжун Хо, словно извиняясь, заявил, что на победу даже не рассчитывал.

"Я хотел бы поприветствовать великого Мартина Скорсезе. Когда тут, в США, ещё не слышали о моих фильмах, Квентин уже включил их в свой список. Он здесь. Спасибо, Квентин, люблю тебя! Тодд и Сэм - великие режиссёры, которыми я восхищаюсь. Я хотел бы поделить "Оскара" на пять частей и раздать вам! Спасибо, буду пить сегодня до утра!" - заявил он.

Но, как оказалось, это было лишь начало. Ещё одна награда - в номинации "Лучший режиссёр-постановщик". И далее по нарастающей: "Лучший фильм на иностранном языке", а затем и высшая награда киносмотра: "Лучший фильм года". Поднявшись на сцену за уже четвёртым "Оскаром", режиссёр предпочёл уйти в тень и предоставить слово своей команде - продюсерам и актёрам. В остальных номинациях обошлось без потрясений. Награду за лучшую мужскую роль получил Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноимённом фильме. В своей речи актёр признался в любви к кинематографу, но главной темой выступления сделал общемировой тренд: сохранение окружающей среды.

"Мы расхищаем природные ресурсы. Мы считаем, что имеем право искусственно осеменять корову и красть у нее теленка, хоть и безошибочно слышим тоску в ее крике. Затем мы берем молоко, предназначенное для ее теленка, и добавляем его в свой кофе или хлопья", - заявил он.

Лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди". Картина - о последних концертах Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Для Зеллвегер эта номинация четвёртая в карьере, а победа - вторая. А вот для Брэда Питта эта церемония стала настоящим прорывом. Он получил долгожданный "Оскар" за роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде".

"Это для моих детей! Всё, что я делаю - для них! Обожаю вас! Спасибо!" – заявил актер со сцены.

Лучшей песней признана композиция Элтона Джона к биографическому фильму о нём самом - "Рокетмен". Для музыканта эта награда стала второй после мультфильма "Король лев" в 95-ом.

Едва ли не самым ярким событием прошедшей церемонии стало появление на сцене рэпера Эминема. Он получил "Оскара" в 2003-ем за трек из фильма "Восьмая миля". Однако тогда на вручение так и не приехал. Большое впечатление на зрителей произвёл номер, в котором более десятка исполнительниц из разных стран мира вышли на сцену с песней из мультфильма "Холодное сердце". Россию представила джазовая певица Анна Бутурлина.

Оскар, по традиции, - не только главный киносмотр планеты, но ещё и показ мод. В этом году строгие костюмы мужчин вновь прекрасно оттеняли шикарные наряды дам разных фасонов и расцветок. Хотя порой одних было почти невозможно отличить от других. Головокружительные декольте, высокие разрезы и яркие ткани - всё это не осталось без внимания фотографов и поклонников. А вот Натали Портман решила воспользоваться выходом на красную дорожку для критики гендерной дискриминации. В знак протеста она надела накидку от Christian Dior, на которой были вышиты имена женщин-режиссеров, которые не стали номинантами премии "Оскар".

Оксана Фомичева, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"