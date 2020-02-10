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Объявлена причина отмены концертов певицы Наргиз

17:05
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Организаторы обещают вернуть деньги всем покупателям

Причины отмены концертов певицы Наргиз в Ростове-на-Дону и Краснодаре – чисто технические. Организатор мероприятий, концертное агентство MGM Group, заверяет, что всем покупателям вернут деньги за билет.
"Верните людям деньги": Наргиз высказалась об отмене своих концертов

Об отмене выступлений в Краснодаре и Ростове-на-Дону накануне сообщила сама певица. Наргиз написала в Instagram, что причина такого решения организаторов ей неизвестна. Артистка призвала организаторов вернуть деньги за билеты тем покупателям, которые столкнулись с проблемами при их возврате.

"В Ростове-на-Дону и Краснодаре концерты были отменены по техническим причинам. Деньги будут возвращены в день концерта. Все получат, даже если не получили. Проблем больших нет, это просто технические причины", - цитирует представителя концертного агентства ТАСС.

Наргиз тем временем в соцсети снова жалуется на травлю. Певица высказывает предположение, что выступления сорваны из-за скандала вокруг ее высказываний. Напомним, Наргиз недавно  нелестно отозвалась о России, на что пользователи Сети ответили резкой критикой.

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