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Медики научились предсказывать угрозу развития слепоты

17:38
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

В этом поможет простой анализ крови

Простой анализ крови поможет определить, угрожает ли пациенту слепота. Масштабное исследование провели офтальмологи в Университете Манчестера.
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Исследователи заметили, что одной из самых распространенных причин потери зрения является макулодистрофия - дегенерация желтого пятна. При этой болезни поражается сетчатка глаза, заболевание практически неизлечимо.

Во время наблюдений выяснилось, что в крови страдающих макулодистрофией превышено содержание белка FHR-4, который задействован в одной из систем иммунитета. Чрезмерная активация этой системы дает толчок развитию болезни. Это предположение ученых подтвердилось в 484 случаях из 522.

Как пишет журнал Nature, по результатам исследований ученые не только стали лучше понимать причины потери зрения. Теперь можно сказать, что риск развития слепоты можно прогнозировать задолго до появления первых симптомов. Для этого надо просто наблюдать за показателями анализов крови.

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