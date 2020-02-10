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"Высокого оптимизма не испытываем": Попова о распространении коронавируса

17:46
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

В Китае протестировали российскую тест-систему выявления болезни

На текущий момент задача №1 - не допустить дальнейшего распространения коронавируса, при этом российские и китайские медики сдержанно относятся к снижению темпов прироста заболеваемости. Об этом в понедельник рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Названа опасность народного способа профилактики коронавируса

"Темп прироста, безусловно, снижается, но и мы и наши коллеги в Китае пока очень сдержанно относимся к этим данным, пока высокого оптимизма ни мы, ни они не испытываем", - приводит ее слова РИА Новости.

Попова также рассказала, что китайские коллеги протестировали российскую тест-систему выявления коронавируса и отметили ее высокую эффективность.

Ранее Попова сообщила, когда произойдет выписка двух граждан КНР с коронавирусом. Для этого должны быть получены дважды отрицательные результаты их обследования.

Напомним, вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря прошлого года. Число заразившихся в Китае превысило 40 тысяч человек.

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