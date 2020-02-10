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Раскрыты характеристики перспективной ЗРС С-500

18:07
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Система перехватывает цели в верхних слоях атмосферы

Зенитная ракетная система С-500 по своим характеристикам превосходит как существующие аналоги, так и те, которые еще создаются. ЗРС может бороться с вооружениями, которые появятся у потенциального противника минимум лет через десять, уверен генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Минобороны опровергло испытания С-500 в Сирии

"Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний", - заявил Созинов в программе Аркадия Мамонтова на YouTube.

С-500 может перехватывать цели в верхних слоях атмосферы, за сотни километров от Земли. По словам генерального конструктора, система содержит большое количество локационных средств и зенитных управляемых ракет.

Ранее сообщалось, что испытания новейших ракет для С-500 "Прометей" прошли в России в минувшем году. А в 2020-м комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы.

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