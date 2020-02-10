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Останкинскую башню украсят огромной валентинкой

18:28
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Акция посвящена Дню всех влюбленных

Самая большая в России валентинка украсит в честь Дня всех влюбленных Останкинскую телебашню. 14 февраля посетителей у порога будут встречать нарядные сотрудники. А на смотровой площадке гостей будут ждать и другие сюрпризы.
Останкинская башня станет розовой

"День всех влюбленных станет особенным событием для Останкинской башни. Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать далеко за пределами. 14 февраля на медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - сообщается на сайте самого высокого сооружения российской столицы.

Подарки ждут и молодоженов. С 11 по 13 февраля первым трем парам, подавшим заявления на регистрацию брака в Медведковском отделе ЗАГС, подарят сертификат на посещение Останкинской телебашни, а также романтическую фотосессию с уникальным видом на Москву.

В "сад алых бабочек" превратится с 14 по 16 февраля смотровая площадка. По замыслу организаторов, она должна стать отличным местом для признания в любви и романтических селфи. Вечером в День всех влюбленных на высоте 337 метров над Москвой будет звучать живая музыка.

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