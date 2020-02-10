Останкинскую башню украсят огромной валентинкой

Акция посвящена Дню всех влюбленных

Самая большая в России валентинка украсит в честь Дня всех влюбленных Останкинскую телебашню. 14 февраля посетителей у порога будут встречать нарядные сотрудники. А на смотровой площадке гостей будут ждать и другие сюрпризы.

"День всех влюбленных станет особенным событием для Останкинской башни. Романтическую атмосферу праздника можно будет прочувствовать далеко за пределами. 14 февраля на медиафасаде разместится самая большая валентинка в России с признанием: "Москва, я люблю тебя!", - сообщается на сайте самого высокого сооружения российской столицы.

Подарки ждут и молодоженов. С 11 по 13 февраля первым трем парам, подавшим заявления на регистрацию брака в Медведковском отделе ЗАГС, подарят сертификат на посещение Останкинской телебашни, а также романтическую фотосессию с уникальным видом на Москву.

В "сад алых бабочек" превратится с 14 по 16 февраля смотровая площадка. По замыслу организаторов, она должна стать отличным местом для признания в любви и романтических селфи. Вечером в День всех влюбленных на высоте 337 метров над Москвой будет звучать живая музыка.

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