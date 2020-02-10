Названы напитки, провоцирующие женский алкоголизм

Представительницам прекрасного пола сложнее избавиться от вредной привычки

Деление алкоголизма на мужской и женский – в целом условность. Болезнь одна – алкогольная зависимость. Хотя все же существуют особенности ее течения у представителей сильного и слабого пола, отметил врач-нарколог Игорь Лазарев.

Эксперт подчеркнул, что в российском обществе отношение к алкоголизму среди женщин менее лояльное, чем среди мужчин. В результате, из-за общественного давления, представительницам слабого пола сложнее вернуться к привычной жизни.

"У мужчин, наоборот, считается: если он не пьет в принципе, то это "не мужик", белая ворона. К девушкам относятся не так лояльно", — заявил нарколог в интервью "Вечерней Москве".

По словам врача, если бокал вина из разового удовольствия превращается в ежедневную привычку, можно говорить о психологической зависимости. В целом первые признаки развития алкогольной зависимости у обоих полов одинаковы. Со временем количество порций алкоголя увеличивается, начинают трястись руки, появляется похмельный синдром. И только после этого, уже на второй стадии болезни, человек обращается к врачу.

Лазарев назвал самые опасные для женщин, с точки зрения наркологии, напитки. Это пиво или вино. Поскольку содержание алкоголя в них невелико, их действие недооценивают. Но именно с употребления этих напитков и начинаются обычно самые тяжелые случаи алкоголизма.

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