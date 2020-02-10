Около трех сотен застрявших в Китае россиян ожидают замены авиабилетов

Авиасообщение с Поднебесной ограничено

Оформления билетов на другие рейсы или возврата денег ожидают более 260 россиян в Китае. Они планировали вернуться на родину до 29 февраля, однако планы нарушила вспышка коронавируса, из-за которой авиасообщение с Поднебесной ограничено.

S7 и "Уральские авиалинии" приостановили полеты в Китай. Пассажиров, купивших билеты на рейсы этих авиакомпаний, пересаживают на самолеты "Аэрофлота". 6 февраля в Минтрансе сообщали, что оформления билетов на другие рейсы или возврата средств ожидают 1765 россиян. Благодаря тому, что "Аэрофлот" выполняет шесть регулярных рейсов в Китай в день, это число сократилось на 1400 пассажиров.

"197 пассажиров "Сибири" и 66 пассажиров "Уральских авиалиний" ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств. В настоящее время сотрудниками этих авиакомпаний ведется соответствующая работа с пассажирами. Таким образом, 263 пассажира - гражданина России ожидают пересадки на альтернативные рейсы или возврата денежных средств", - цитирует сообщение Минтранса ТАСС.

Россия ограничила воздушное сообщение с Китаем, чтобы сократить риск распространения коронавируса. Выполняются только рейсы "Аэрофлота" и четырех китайских авиакомпаний. Все самолеты из Поднебесной обслуживаются только в Шереметьево, в терминале F.

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