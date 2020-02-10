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Прилетевшую из Москвы китаянку поместили в карантин на Кипре

20:26
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Медики подозревают заражение коронавирусом

Пассажирку рейса Москва-Ларнака поместили в карантин на Кипре. Китаянка постоянно проживает на острове, но недавно посетила Поднебесную. Возвращалась домой женщина с пересадкой в Москве, а по прибытии попала в больницу. Врачи подозревают пневмонию, вызванную новым коронавирусом.
Число погибших от коронавируса превысило количество жертв атипичной пневмонии

Кипрский минздрав сообщает, что у пациентки наблюдаются симптомы, типичные для этой болезни. Женщина прибыла рейсом "Аэрофлота" SU 2072, который приземлился в Ларнаке в 13:05 по кипрскому времени 10 февраля, сообщает ТАСС.

На борту самолета находились 85 пассажиров и 6 членов экипажа. Всех их обследовали в аэропорту, у них взяли анализы и контактные данные. В ведомстве подчеркивают: если тест окажется положительным, пассажиров с высокой степенью риска поместят в карантин. Остальным придется оставаться дома.

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