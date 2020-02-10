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Трамп пригрозил России "супербыстрыми" ракетами

21:04
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Президент США пояснил, что они летают быстрее, чем обычные

Американские военные обладают мощным оружием. Это ракеты, которые способны добраться до цели в разы быстрее, чем обычные, рассказал президент США. Дональд Трамп выступил перед губернаторами американских штатов.
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"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - заявил американский лидер.

Дональд Трамп уверен, что такое оружие необходимо Соединенным Штатам. В основном потому, что, по словам американского президента, "что-то подобное" есть у России, передает "Интерфакс".

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