Главная угроза: на противодействие России бюджет США выделил 700 миллионов

Еще 20 миллионов пойдут на "противодействие российской пропаганде"

Россия и Китай в проекте бюджета США на 2021 год названы главными угрозами для американского народа. Как отметили авторы документа из администрации Белого дома, он отражает необходимость новой стратегии, которая соответствовала бы реалиям новой эры.

"Американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками. Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию", - сказано в документе.

Предлагается выделить 700 миллионов долларов на "противодействие" России. Эти средства будут направлены на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии. Еще 24 миллиона долларов направят на деятельность Global Engagement Center центра, созданного для "противодействия российской пропаганде и дезинформации".

Как отмечают РИА Новости, предложения по бюджету – это позиция администрации Трампа и вовсе необязательно станет законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. 2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года.

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