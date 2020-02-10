ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главная угроза: на противодействие России бюджет США выделил 700 миллионов

21:45
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Еще 20 миллионов пойдут на "противодействие российской пропаганде"

Россия и Китай в проекте бюджета США на 2021 год названы главными угрозами для американского народа. Как отметили авторы документа из администрации Белого дома, он отражает необходимость новой стратегии, которая соответствовала бы реалиям новой эры.
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

"Американский народ все еще сталкивается с опасностями, представляемыми исламистскими террористами и транснациональными преступниками. Америка также сталкивается с проблемами возрождающихся конкурирующих национальных государств, включая Китай и Россию", - сказано в документе.

Предлагается выделить 700 миллионов долларов на "противодействие" России. Эти средства будут направлены на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии. Еще 24 миллиона долларов направят на деятельность Global Engagement Center  центра, созданного для "противодействия российской пропаганде и дезинформации".

Как отмечают РИА Новости, предложения по бюджету – это позиция администрации Трампа и вовсе необязательно станет законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. 2021 финансовый год в США начинается 1 октября 2020 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Армия США
Армия США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.