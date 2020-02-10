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Киев проверяет связи убийц Шеремета с СБУ

22:00
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Под подозрением более десятка сотрудников спецслужбы

Более десяти сотрудников Службы безопасности Украины пройдут проверку на предмет связи с убийцами журналиста Павла Шеремета. Как заявил замминистра внутренних дел Незалежной Антон Геращенко, речь идет вовсе не о дружеском общении.
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"Это не возможные связи, а вполне конкретные. Это их контакты и их общение, которое было далеким от дружеского. Это более чем дружеское общение дает следствию основания считать, что необходимо проверить больше десяти сотрудников СБУ на предмет их совместной деятельности", - цитирует Геращенко агентство РБК-Украина.

В декабре 2019 года следствие заявило, что в убийстве Павла Шеремета подозревают пятерых участников боевых действий в Донбассе. Это Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Яна Дугарь, а также Владислав и Ирина Грищенко. Позже последовало уточнение: супруги Грищенко проходят по делу в статусе важных свидетелей.

Как заявил Антон Геращенко, назначенные проверки сотрудников спецслужб – реакция на публикацию записей, которые свидетельствуют, что фигуранты дела об убийстве Шеремета могли быть связаны с СБУ. Эту информацию в Службе безопасности Украины не подтвердили – но и не опровергли, передает ТАСС.

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