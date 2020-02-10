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СМИ: Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

22:15
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

В 2017 году у них родились двойняшки

Российская теннисистка Анна Курникова и известный испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. Эту информацию подтвердил Хулио Иглесиас-младший, брат артиста. В интервью чилийской радиостанции ADN он заявил, что уже стал дядей.
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Однако, как отмечает Daily Mail, Хулио Иглесиас не стал раскрывать пол ребенка. Комментариев от Курниковой и Энрике Иглесиаса пока не поступало.

Поклонники звездной пары уже давно догадывались, что в знаменитой семье грядет пополнение. В последнее время теннисистка носила свободную одежду, чтобы скрыть изменившуюся фигуру.

Иглесиас и Курникова начали встречаться в 2001 году. В 2017-м у них родилась двойня – Николас и Люси.

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