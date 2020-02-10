Европарламент потребовал запрета шествия "Ваффен СС" в Риге

Обращение подписали 38 депутатов

Депутаты Европарламента требуют запретить шествие в честь дня памяти латышского легиона "Ваффен СС" в Риге. Обращение, подписи под которым поставили 38 европарламентариев, передали властям Латвии представители партии "Русский союз Латвии". Инициатор акции – лидер РСЛ и депутат ЕП от Латвии Татьяна Жданок.

"Мы подаем председателю Рижской думы обращение, подписанное 38 депутатами Европарламента, не согласовывать акцию, предназначенную для чествования тех, кто был пособниками Гитлера, участвовал во Второй мировой войне на стороне фашистов", - заявила депутат.

16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти латышского легиона "Ваффен СС". Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия, напоминает ТАСС.

В РЛС сообщили, что подписавшиеся под требованием – представители большинства стран Евросоюза и практически всех фракций ЕП, кроме крайне правых. В Союзе подчеркивают, что 16 марта - это дата, связанная с позорными страницами Второй мировой войны. Вдобавок, в этот день сторонники радикальных неонацистских идей проходят по центру Риги – и этим выставляют Латвию в неблагоприятном свете перед всей Европой.

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