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Водонаеву вызвали в полицию

22:38
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Следователи намерены обсудить с моделью ее публикацию

Телеведущую и модель Алену Водонаеву в понедельник вызвали в отделение МВД по Таганскому району столицы. Полицию заинтересовала публикация об абортах и демографии, которую она опубликовала в Instagram, передают "Дни.ру".

Эту информацию ТАСС подтвердил источник в правоохранительных органах. "В отношении нее начали доследственную проверку", - сказал он.

Речь идет о скандальном высказывании телеведущей, что после предложения об увеличении размера материнского капитала рожать начнет "быдло, которому не хватает денег на бутылку водки".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Водонаева оскорбила россиян, "присвоив им определенный статус". По словам парламентария, мимо хамства "проходить нельзя".

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