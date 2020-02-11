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Почему жители городов меньше живут и чаще болеют раком

08:36
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Новое исследование охватило 406 городов

Международная исследовательская группа "Климатические изменения и здоровье" установила взаимосвязь между показателями смертности и факторами окружающей среды. 
Названы способы избежать заболевания раком

Специалисты изучили ситуацию со смертностью и окружающей средой в 406 городах из 20 стран. Анализировались данные, полученные в период с 1985 по 2015 год.

Исследование показало, что 80% городских жителей подвержены воздействию приземного озона, уровень которого превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения. Стандарт ВОЗ составляет 0,10 миллиграмма на кубический метр. 

Приземный озон (его также называют тропосферным озоном) является главным компонентом городского смога. Его уровень повышается, когда загрязняющие атмосферу вещества вступают в фотохимические реакции. Чаще всего это происходит в солнечную и безветренную погоду. 

Приземный озон оказывает губительное воздействие на организм человека. В частности, он может приводить к преждевременной смерти и к возникновению рака. Подобный риск высок в том случае, если человек ежедневно находится в среде с превышенной нормой приземного озона. 

"Анализ смертности - всего проанализировано 45 165 171 случаев смертей - показал, что в среднем увеличение концентрации озона на 0,01 миллиграмма на кубический метр даже на один-два дня увеличивает риск преждевременной смерти на 18 процентов, что соответствует 6 262 дополнительным случаям смерти в год суммарно во всех 406 городах", - пишет РИА Новости со ссылкой на журнал The BMJ.

Участники исследования призвали лидеров стран ввести более строгие стандарты качества воздуха, руководствуясь принципами ВОЗ. Дело в том, что европейский стандарт допустимого уровня приземного озона составляет не 0,10 миллиграмма на кубический метр, а 0,12. В США эту норму определили в 0,14, а в России и Китае - в 0,16. 

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