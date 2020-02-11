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В Сочи из-за небывалых морозов могут погибнуть агавы

08:45
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Непогода бушует в нескольких регионах России

В Мурманской области из-за метели и практически нулевой видимости закрыта региональная автотрасса. Более тысячи жителей в нескольких поселках отрезаны от регионального центра, передает "ТВ Центр".

Спасатели развернули на дорогах пункты обогрева и пригнали спецтехнику для помощи буксующим машинам. Движение возобновят, когда погода улучшиться. Синоптики ожидают, что метель прекратится к концу рабочей недели.

Сложная ситуация и на российско-грузинской границе. На пункте пропуска Верхний Ларс скопились грузовики. Из-за опасности схода лавин дорога уже несколько дней закрыта. Коммунальщики не успевают расчищать снег.

А в Сочи небывалые морозы. До минус 11, это рекорд для курортного города. Теплолюбивые растения - пальмы, агавы и цитрусовые  деревья - даже решили укутать, чтобы уберечь от гибели.

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