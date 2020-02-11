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Число жертв китайского коронавируса превысило тысячу

08:41
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Инфицированы 43 тысячи человек в нескольких странах

Жертвами нового типа китайского коронавируса стали уже 1017 человек. Инфицированы более 43 тысяч. Новые случаи заболевания выявлены в США, Южной Корее и Вьетнаме. Впрочем, увеличивается и число выздоравливающих.

Двое инфицированных граждан Китая, проходящих карантин в России, как ожидается, скоро выпишутся из больницы. А на круизном лайнере "Даймонд Принцесс", который неделю стоит на карантине в порту Якогамы, коронавирус подтвердился уже у 135 пассажиров. 

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Панюшкина.

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