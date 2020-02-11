Видео с "упавшим замертво" от коронавируса пассажиром оказалось шуткой

Мужчина захотел привлечь к себе внимание

Люди в масках падают замертво в метро. Коронавирус здесь. Крик и паника. В московской подземке пассажир в конвульсиях упал прямо в вагоне - Сеть быстро разнесла эти ужасающие кадры. Коронавирус прибыл! - таков общий тон комментариев.

Однако выяснилось, что некий Каромат Джаборов решил не просто развлечься таким образом, а, как пояснил его адвокат, привлечь внимание к тому, что нет масок, а также к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя.

Но эти профилактические инициативы Джаборова полиция расценила как хулиганство. В понедельник человека, называющего себя пранкером, арестовали.

Выходки людей в костюмах химзащиты – видели, наверное, все. Фейков и спекуляций вокруг коронавируса столько, что впору рейтинг составлять. Главный фейк: "От нас скрывают, что заражены уже 3-5 миллионов человек, погибли от вируса более ста тысяч, а тела, понятное дело, уничтожают". На самом деле, число погибших в Китае от коронавируса приблизилось к тысяче человек, заболевших - 40 тысяч.

Заражение через посылки и бананы – уже обсудили. А теперь еще одно сенсационное открытие, которое не устают обсуждать как панацею: "Алкоголь убивает коронавирус за считанные секунды". На эту тему – спекуляций хоть отбавляй. Появилось даже фальшивое письмо Минздрава, где рекомендуют пить что покрепче и не менее 250 граммов каждый день.

Главный внештатный Минздрава Евгений Брюн дал разъяснения по этому поводу, сказав твердое НЕТ употреблению алкоголя.

Не доверяйте фейкам. В действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"