Трамп планирует потратить на армию 740 миллиардов долларов

Американский президент назвал Россию главной угрозой

Дональд Трамп планирует увеличить расходы США на оборону до 740 миллиардов долларов. Об этом говорится в проекте бюджета на 2021 финансовый год.

По словам американского лидера, Соединенные Штаты за последние годы существенно улучшили свой ядерный потенциал. В опубликованном на сайте Белого дома документе Россия и Китай называются главными угрозами, которым нужно противостоять, передает "ТВ Центр".

Трамп также заявил, что у США есть гиперзвуковое оружие и появилось оно, якобы, даже раньше, чем у России. А в том, что наша страна существенно опередила весь мир в реализации таких технологий, Трамп обвинил своего предшественника.

"Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычной ракеты. Они нужны США, потому что Россия тоже имеет нечто подобное. И я скажу, как она это получила. Вероятно, это произошло во время президентства Обамы, когда у Москвы появился доступ к нашим технологиям. И это очень плохо", - отметил Трамп.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"