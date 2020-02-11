Цветная революция против Трампа и штурм Белого дома – такое возможно?

Борьба против американского лидера продолжается

Против президента США Дональда Трампа развязана небывалая борьба. Несмотря на то, что американский лидер сумел одержать политическую победу над демократами, до финала еще очень далеко. Несогласные с действиями Трампа могут развязать цветную революцию, по тем же технологиям, по которым она была осуществлена с других странах.

Происходящее в США разъяснил научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в эфире программы "События. 25-й час".

"У них регулярно осуществляются марши протеста, когда огромное пространство перед Белым домом десятки тысяч, а иногда сотни тысяч человек <…> в какой-то момент толпа пойдет на штурм Белого дома", - предположил Делягин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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