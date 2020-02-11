В Киеве облили зеленой краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину

Одного вандала уже задержали

В Киеве осквернили памятник советскому генералу Николаю Ватутину. В ноябре 1943 года именно под его командованием освобождали город от фашистских захватчиков, передает "ТВ Центр".

Вандалы действовали целой группой, под покровом ночи они облили памятник зеленой краской. Полиция задержала только одного молодого человека.

Монумент герою Советского Союза установлен на месте его могилы у входа в Мариинский парк. То, что памятник находится прямо над захоронением, видимо и спасло его от так называемой декоммунизации. Однако теперь он все чаще подвергается атакам националистов.

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