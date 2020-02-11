Самолет Новосибирск - Москва развернули из-за технической неисправности

На борту было 132 пассажира

Самолет авиакомпании S7 ("Сибирь"), направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сигнала о технической неисправности.

Во время полета сработал один из датчиков технической неисправности. Капитан воздушного судна решил вернуться в аэропорт "Толмачево". Самолет приземлился в 5:40 по московскому времени.

На борту лайнера находились 132 пассажира. В 7:28 их отправили в Москву на другом самолете.

"Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Судно обследуют авиатехники", - сообщили РИА Новости в прокуратуре.

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