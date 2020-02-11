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Немцы увидели пользу американских санкций для России

09:00
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Москва смогла извлечь выгоду от санкций

Россия увеличила физический экспорт своей сырой нефти в США, несмотря на санкции.

Москва сумела воспользоваться санкционной политикой Вашингтона и обратить ее в свою пользу. Об этом написала немецкая газета Die Welt. Так, в октябре 2019 года Россия обошла Мексику и стала вторым по величине поставщиком нефтепродуктов в США, уступив только Канаде.

уровень поставок нефтепродуктов в ноябре 2019 года установил исторический рекорд - 9,2 миллиона баррелей, таким образом превысив прошлогодний уровень в 2,5 раза.

Кроме того, объем поставок черного золота из России в Европу вырос на 3,8%, уточняет газета "Известия".

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