Стильная Пугачева в черной толстовке вышла в свет

Ее сопровождал известный дизайнер

Певица Алла Пугачева пришла в кинотеатр "Октябрь" на светскую премьеру фильма "Лед-2". Примадонна не смогла досмотреть картину из-за ЧП: в здании кинотеатра произошло задымление.

Премьеру спортивной мелодрамы посетили такие известные люди, как Светлана Лобода, Федор Бондарчук, Александр Петров, Тина Канделаки, Алексей Учитель и многие другие.

Особенное внимание привлекла 70-летняя Алла Пугачева, которая для выхода в свет выбрала молодежный наряд. Народная артистка СССР надела черные лосины, подчеркивающие стройность ее ног, и стильную черную толстовку с принтом на спине. Поклонники в очередной раз смогли убедиться в том, что Пугачева выглядит гораздо моложе своих лет. Звезду сопровождал дизайнер Игорь Гуляев.

Знаменитостям не удалось в полной мере насладиться киноновинкой. В здании сработала пожарная сигнализация, после чего всех зрителей эвакуировали. По данным ТАСС, на первом этаже кинотеатра произошло короткое замыкание на площади 0,2 квадратных метра. Были эвакуированы 2,5 тысячи человек. Как сообщает "СтарХит", охранник "Октября" ликвидировал задымление при помощи огнетушителя.

Интересно, что ЧП произошло в тот момент, когда на экране звучала песня Аллы Пугачевой "Озеро надежды". "Придется еще раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьешь", - написала в Instagram Пугачева.

"Ну, это в лучших традициях", - прокомментировала этот пост певица Кристина Орбакайте.

"Зажгли вы опять, Алла Борисовна", - написали Примадонне в комментариях. "Точно", - ответила певица.

- Это было эпично, - пишут подписчики Пугачевой. - Я сначала подумал, зачем эффект этот непонятный в песне, похожий на звук сирены... и когда уже раза с пятого стали говорить: немедленно эвакуация, ЧП... тогда все и пошли.

- Значит, нельзя кому-то петь песню из вашего репертуара... Знак свыше.

- Как же мы счастливы видеть вас такой счастливой, улыбающейся, не теряющей оптимизма, какой вы были на премьере.

- Алла Борисовна, Ваш голос - огонь, вот проводка и не выдержала.

- Очень жаль, что прервали фильм на такой прекрасной песне… но главное, что никто не пострадал!

- Какая вы здесь классная!

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