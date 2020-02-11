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В Туле взорвалась докторская колбаса (фото)

09:57
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Хозяйка захотела угостить родственников бутербродами, но не тут то было

Докторская колбаса из магазина взорвалась на кухне у жительницы Тулы.

В социальных сетях Елена Брусенцева рассказала, что купила вареную колбасу, а на следующий день решила угостить родственников бутербродами.

 

"Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась", — написала шокированная хозяйка.

Брусенцева призналась, что с такой ситуацией столкнулась первый раз, колбаса была свежей, передает "Газета.Ru". Производитель колбасы пока никак не отреагировал на произошедшее.

Видео: "Росконтроль" нашел в докторской колбасе шкурки и неподходящее мясо

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