В Туле взорвалась докторская колбаса (фото)

Хозяйка захотела угостить родственников бутербродами, но не тут то было

Докторская колбаса из магазина взорвалась на кухне у жительницы Тулы.

В социальных сетях Елена Брусенцева рассказала, что купила вареную колбасу, а на следующий день решила угостить родственников бутербродами.

"Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась", — написала шокированная хозяйка.

Брусенцева призналась, что с такой ситуацией столкнулась первый раз, колбаса была свежей, передает "Газета.Ru". Производитель колбасы пока никак не отреагировал на произошедшее.

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