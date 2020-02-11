В Туле взорвалась докторская колбаса (фото)

Хозяйка захотела угостить родственников бутербродами, но не тут то было
Докторская колбаса из магазина взорвалась на кухне у жительницы Тулы.
В социальных сетях Елена Брусенцева рассказала, что купила вареную колбасу, а на следующий день решила угостить родственников бутербродами.
"Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг — взрыв! Я чайник чуть не уронила. Колбаса взорвалась", — написала шокированная хозяйка.
Брусенцева призналась, что с такой ситуацией столкнулась первый раз, колбаса была свежей, передает "Газета.Ru". Производитель колбасы пока никак не отреагировал на произошедшее.
Видео: "Росконтроль" нашел в докторской колбасе шкурки и неподходящее мясоВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
- Зеленского тайно подкармливают колбасой старые знакомые
- Приближает смерть: к чему может привести частое употребление мяса
- В "Брауншвейгской" колбасе обнаружили ДНК лошади и перебор с нитратами
- Потроха и кукуруза: что нашли в российском сервелате
- "Колбасу положите на место": Путин пошутил над полпредом Устиновым