В российских магазинах нашли опасное для здоровья куриное филе

У экспертов возникли претензии к четырем брендам

Специалисты "Росконтроля" проверили куриные грудки шести брендов: "Первая свежесть", "Ржевское подворье", "Ярославский бройлер", "Латифа халяль", "Каждый день" и "Мираторг".

Гистологический анализ показал, что мясо марок "Ржевское подворье", "Латифа халяль", "Каждый день" обрабатывали раствором солей пищевых кислот. Такие пищевые добавки, увеличивающие вес мясной продукции, запрещено использовать при производстве филе.

"Соли пищевых кислот могут использоваться для увеличения выхода продукции, так как обладают влагоудерживающими свойствами", - сказала главный специалист организации Ирина Аркатова.

В итоге эти три бренда попали в черный список "за обман потребителя".

Также выяснилось, что у трех образцов превышен допустимый уровень обсемененности мезофильной микрофлорой: у "Первой свежести" - в 1,7 раза, у "Ржевского подворья" - в 1,2, а у филе "Каждый день" - в 30 раз.

Небольшое превышение нормы у первых образцов можно объяснить нарушением условий транспортировки, хранения и реализации. "А вот листерии, которые обнаружены в образце "Ржевское подворье", совершенно очевидно - ответственность производителя", - говорится на сайте "Росконтроля".

В организации уточнили, что листерии - это бактерии, провоцирующие листериоз, который зачастую сопровождается симптомами ангины, но в некоторых случаях может поражать нервную систему.

Грудки марки "Первая свежесть" оказались в перечне товаров с замечаниями.

Специалисты рекомендовали к покупке только образцы "Ярославский бройлер" и "Мираторг".

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