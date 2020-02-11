Подари жизнь: шестилетней Софии Рудомётовой срочно нужна помощь

Для спасения девочки нужно отправить любую сумму цифрами в СМС на номер 6162

Фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение шестилетней Софии Рудомётовой из Перми. У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Она уже перенесла курс химиотерапии. Болезнь отступила. Но только на время. Случился рецидив. Сейчас Софии требуются дорогостоящие препараты. Курс лечения обойдется почти в два миллиона рублей.

Фирменный озорной взгляд неизменно вызывает улыбку. Мама зовет ее Софийкой - девочка остается веселой и открытой, несмотря на обстоятельства. В палате, как в мастерской - много карандашей и красок, передает "ТВ Центр".

"Это "Сказочный патруль", мой любимый мультик. Это такие супердевочки, они спасают город", - показала один из рисунков София.

София - тоже супердевочка, но об этом пока не догадывается. Кажется, что улыбка - это естественное состояние ее мимики, не смотря на сильные боли. "Болят ноги, спина болит, все болит", - призналась мама пациентки.

Все начиналось как череда обычных простуд: высокая температура, слабость, плохое настроение. Едва Софии исполнилось пять, она попала в онкоцентр в Перми. Даже когда там положили в палату интенсивной терапии и под капельницу, в реальность происходящего не верилось. И даже спустя почти два года диагноз маме сложно произнести.

После нескольких курсов химиотерапии в январе прошлого года София вышла в ремиссию. И после долгих месяцев в стационаре её отпустили домой. Казалось, что болезнь отступает. Но через год у девочки случился очень опасный ранний рецидив. Сначала Софию госпитализировали в Перми, а потом направили на лечение в Москву.

В Центре имени Димы Рогачева стало ясно, что стандартная терапия не помогает, нужен современный противоопухолевый препарат "Блинцито". Он содержит белок, который запускает процесс иммунного уничтожения раковых клеток. Для курса лечения требуется очень много - 1 миллион 900 тысяч рублей. Это неподъемные средства для семьи Софии, но помочь собрать их может каждый. Для этого нужно отправить любую сумму цифрами в тексте СМС на номер 6162. Медлить нельзя, начать дорогостоящую терапию нужно уже через неделю.

"Это лечение показало свою эффективность - больше 80% достигают вторую ремиссию. Здесь имеется так называемое таргетное воздействие, направленное воздействие - препарат не действует на весь организм в целом", - пояснил врач.

С новым препаратом лечение проходит без осложнений, в отличие от агрессивной химиотерапии, которую применяли раньше. Но самое главное - выше шанс на повторное выздоровление. А это Соне сейчас очень нужно, чтобы изучать анатомию в школе, а не в больнице.

Перемещения Софии ограничены инфузоматом - через катетер постоянно поступают лекарства. Полноценно она гуляла почти месяц назад в родной Перми, а сейчас ее мир - это стройка за окном.

Шестилетняя София очень надеется, что еще раз полетит на самолете, но уже, как мечтается, на море. А сначала хочет просто вернуться домой к родным. "Я хочу домой, и я буду обнимать целый день своего брата и сестру", - призналась девочка.

Наталья Тарасова, Станислав Ильин, Евгений Кузнецов, "ТВ Центр".

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