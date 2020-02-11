его передадут ВМФ России

Минобороны России опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.

На корабле протестировали системы постановки ложных целей и пассивных помех, которые необходимы для защиты от атак высокоточного ракетного оружия.

Водоизмещение "Адмирала Касатонова" составляет пять тысяч тонн. Его длина - 135 метров, ширина — 16 метров. Автономность составляет 30 суток.

Фрегат должен были передать российскому флоту до конца 2019 года, однако испытания затянулись из-за шторма в Баренцевом море, передает РИА Новости.

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