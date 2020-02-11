"Убирайтесь": европейцы ополчились на китайцев из-за коронавируса

В Риме задержали подростка за оскорбление граждан Китая

В Китае от нового коронавируса умерли уже больше тысячи человек. При этом количество вылечившихся тоже растёт и приближается к 4 тысячам. Как бороться с инфекцией будут обсуждать в Женеве. Там открывается форум Всемирной организации здравоохранения. Распространение заболевания уже обернулось серьёзными проблемами для всего мира.

Жители одного из районов Пекина, кажется, не верят глазам и мгновенно окружают главу КНР. Си Цзиньпин, не снимая маски, несколько минут разговаривает с людьми. Спрашивает о настроении и ценах на продукты. Затем отправляется в медицинский центр. Как информирует специальное приложение для смартфонов, конкретно в этом месте и на прилегающих улицах очагов коронавируса нет. Ближайший - в трех километрах. Но в двадцатимиллионном Пекине их уже сотни. Власти выделили дополнительно 10 миллиардов долларов на борьбу с эпидемией. В Ухане - эпицентре ее распространения - медики проводят на смене порой больше суток.

"У меня уже был физический контакт с пациенткой, когда я понял, что у нее наблюдаются некоторые симптомы пневмонии. Я измерил ей температуру, давление и дал кислород. Теперь нужно отправить ее в больницу. И только после этого я смогу пройти дезинфекцию. Надеюсь, ничего серьезного не случится", - рассказывает врач центра скорой медицинской помощи Уханя Сун Хэ.

Тем, кто работает непосредственно в очаге эпидемии, выбирать не приходится. Но для консультаций и консилиумов китайские специалисты все чаще используют возможности телемедицины. А в США инженеры представили робота, который может проводить опрос и первичный осмотр пациента.

А вот в Японии, похоже, не знают, что делать с почти четырьмя тысячами пассажиров. Они уже вторую неделю находятся на карантине на круизном лайнере "Даймонд Принцесс" в порту Йокогамы. Заболевших - 136. У российских туристов на борту признаков коронавируса не выявлено. Сегодня было решено эвакуировать с судна всех пожилых людей и тех, у кого есть хронические болезни.

Общее число заболевших в Китае сегодня превысило 42 тысячи. 1016 человек умерли. Вслед за материковой частью страны, коронавирус начал распространение и в Гонконге. Там после обнаружения четверых заболевших в одном из домов эвакуировать пришлось весь квартал. И прогноз весьма неутешительный, если учесть, как к эпидемии относятся жители бедных деревень специального административного района.

"Тут много морской воды, чтобы мыть руки. Я использую ее как дезинфицирующее средство, чтобы убить бактерии. И больше мне ничего не нужно", - говорит житель Гонконга Чан Луй Фок.

В Европе тем временем растет число инцидентов, связанных с китайскими гражданами. Их сторонятся, не пускают в кафе и гостиницы и даже угрожают. В Риме 15-летний подросток с разбитой бутылкой в руке набросился на граждан Китая.

"Это вы принесли коронавирус! Убирайтесь!" - кричал юноша.

За них вступились прохожие и вызвали полицию. Хулигана задержали. Как эффективней бороться с эпидемией, какие меры нужны для быстрейшего создания вакцины - сегодня будут обсуждать участники конференции Всемирной организации здравоохранения. Она открывается в Женеве.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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