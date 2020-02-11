Пьяный водитель устроил погоню на Дворцовой площади (видео)

В салоне полицейские нашли бутылку водки

Туристы и жители Санкт-Петербурга, которые пришли в понедельник вечером на Дворцовую площадь, стали свидетелями настоящей погони. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В лучших традициях голливудских фильмов два полицейских автомобиля преследовали нарушителя. Неадекватного водителя заметили в Центральном районе, когда он ехал по встречной полосе. На требование остановиться не реагировал и пытался скрыться. На главной городской площади, где, кстати запрещено автомобильное движение, ему удалось оторваться, но правда, ненадолго.

Вскоре иномарку гонщика заблокировали и выписали сразу пять протоколов об административных правонарушениях. Один из них предусматривает лишение прав - 38-летний водитель был пьян, что подтвердила экспертиза, кроме того, на сидении автомобиля лежала бутылка водки.

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