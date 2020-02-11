ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Снег и аномально низкое давление: Москва оказалась во власти непогоды

11:38
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Такая погода продержится до конца недели

Мощные снегопады и метели - сразу в нескольких регионах России, на севере и на юге. На Камчатке сила ветра местами достигает тридцати метров в секунду. В Мурманской области закрывают движение на местных трассах. Из-за снегопадов перекрыта и Военно-грузинская дорога, на границе  - двухкилометровая очередь.

Почти двухкилометровая пробка от Владикавказа до КПП "Верхний Ларс". Сотни большегрузов застряли на Военно-Грузинской дороге. Границу закрыли еще 7 февраля из-за снега и сильного ветра.

Накануне вечером после расчистки дороги на территории Грузии пропускать начали только легковые автомобили. Дальнобойщики пока остаются в плену у непогоды. В лютые морозы спасают пункты обогрева, которые для водителей организовали российские спасатели. С таким обилием снега коммунальщики пока не справляются. К тому же в горах возникла опасность схода лавин.

Сильные метели остановили движение и в Мурманской области. Жители нескольких посёлков отрезаны от регионального центра. Так, единственная автодорога к селу Териберка закрыта. Видимость практически нулевая. Для водителей также созданы пункты обогрева. По прогнозам синоптиков, погода не улучшится до конца недели.

Заметает и Камчатку. Ветер местами достигает 30 метров в секунду. Здесь также закрывают движение на дорогах. Задерживаются авиарейсы. Всему виной тихоокеанский циклон. Уже завтра он должен отступить. Однако пока передвигаться на некоторых участках можно лишь на вездеходах.

А вот в Крыму обещают ливни. Объявлено штормовое предупреждение. Такую же погоду ждут и в Краснодарском крае. Ну а в Сочи после обильных снегопадов открыли горнолыжные трассы и сноупарк.

Слякоть и метели снова пришли и в Москву - визит морозов в столицу оказался очень кратким. Мокрый снег и ветер обещают до конца рабочей недели, днём столбики термометров будут подниматься выше нуля. Самое опасное в такой погоде – перепады атмосферного давления. Так что метеозависимым стоит особенно внимательно следить за своим здоровьем.

Полина Кастрицкая, Илья Титов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега после метели в Москве
Уборка снега и наледи в парке "Зарядье"
Уборка снега и наледи в парке "Зарядье"
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.