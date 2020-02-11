Барак Обама помог России создать гиперзвуковые ракеты

Сенсационное заявление сделал Дональд Трамп

В США стартуют праймериз. По их итогам определится, кто будет представлять обе партии на президентских выборах. Главная интрига связана с кандидатами от демократов. Позиции прежнего лидера Джо Байдена внезапно пошатнулись. Политические очки стремится набрать и действующий президент Дональд Трамп. Он выступил с громкими заявлениями о новых американских ракетах и традиционными обвинениями в адрес России.

Демократы всё никак не могут договориться друг с другом: кто же выиграл кокусы в Айове. А ведь прошла уже неделя. С таким раскладом и абсолютной разрозненностью будущие кандидаты в президенты вступают в новый этап, собственно, праймериз. Один из лидеров гонки Берни Сандерс делает вид, что победитель всё-таки он.

"Причина, почему мы так хорошо справились в Айове и, как я уверен, повторим успех и в Нью-Гэмпшире, вовсе не в том, что у нас есть реклама на ТВ или радио. Всё благодаря тысячам людей, которые готовы стучать в двери и агитировать. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует в кампании", - заявил он.

Звучит как праздничная речь, только вот по факту Берни Сандерса и остальных матёрых мастодонтов Демократической партии на кокусах обогнал молодой и малоизвестный политики Пит Буттиджич - бывший мэр города Саут-Бенд, что в Индиане, и ветеран Афганистана. Эксперты, правда, полагают, что в случае с Питом, эта победа, скорее, редкое исключение из правил - та самая палка, что стреляет раз в год. На праймериз подобного успеха ждать не стоит. Да и по опросам общественного мнения, он - второй. Однако сам факт того, что эта тёмная лошадка интересна американским избирателям, говорит о многом. По последним данным, растёт поддержка у бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга - сейчас он в тройке лидеров с 15 процентами голосов. На этом фоне совсем печальная ситуация у экс-президента США Джо Байдена - его рейтинг со свистом летит вниз. Кокусы он неожиданно для самого себя и для всей демократической верхушки проиграл, да так, что, по слухам, высшие чины партии задумали по-быстрому поменять его кандидатуру на Джона Керри. Правда, сам Байден отчаиваться явно не спешит и продолжает следовать излюбленной тактике.

"Я считаю, что вам не стоит голосовать за того президента, который пропагандирует ненависть и изоляцию. Или же за того, который отрицает изменение климата и вместо того чтобы заботиться о стране, нападает на бедную девочку Грету Тунберг, которая хоть что-то делает. Или же за того, который превращает молитвенный завтрак в фарс, заявляя, что все, кто его критикует - не настоящие христиане", - заявляет Байден.

Дональд Трамп, как обычно, нападки предпочитает игнорировать. У него и так дел полно: к примеру, очередное публичное выступление всё в том же Нью-Гэмпшире под любимый саундтрек "Боже, храни Америку". Выступает недолго и больше жестикулирует, подбадривая зал, нежели разговаривает. Любая реплика встречается долгими и продолжительными аплодисментами: будь то очередная шпилька в адрес одной Нэнси Пелоси, или же целой Демпартии. Всем своим видом показывает, что соперников на предстоящих выборах он не видит, их просто нет. Ну а раз соперников пока нет, то и решать можно более насущные проблемы. Например, под традиционным предлогом, ссылаясь на Россию, попросить у Пентагона 740 миллиардов на оборонку. В частности, на разработку новых сверхзвуковых ракет.

"У нас есть супербыстрые ракеты, и их огромное количество. Мы их так и называем - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее, чем обычные. Они нам необходимы, потому что такие уже есть у России. Могу сказать вам, как она их получила. Предположительно, из планов администрации Обамы, когда мы ещё не занимались созданием таких ракет. Это очень плохо. Очень нехорошо. Но так оно и было", - заявил Трамп.

Девиз "Когда не знаешь, что делать - вини русских" за океаном работает всегда. Вот и в Конгресс направлен новый бюджет США. В проект заложено 700 миллионов долларов - средства предназначены странам Европы и Центральной Азии. Причина проста: экономика этих государств сейчас переживает не лучшие времена, а значит, этим фактом обязательно воспользуется Москва.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко. "ТВ Центр".

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