За два дня бесплатный онкоскрининг в Москве прошли более 11 тыс. человек

Москвичи могут провериться на шесть видов рака

Более 11 тысяч москвичей приняли участие в акции по бесплатному онкоскринингу шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний за первые два дня работы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, раннее выявление онкологии является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на рак были направлены на дополнительные обследования.

Акция продолжится 15, 16 и 29 февраля. Принять участие в ней смогут жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС города Москвы. Жители Москвы могут пройти бесплатную диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, толстого кишечника и кожи.

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