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Аэропорт Сочи уволил грузчика, уронившего клетку с собакой

11:09
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Поломанную переноску обмотали скотчем и поместили в багажный отсек

В международном аэропорту Сочи уронили и разбили перевозку с собакой.
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Хозяин и его собака Финик летели из Сочи в Москву. Во время посадки им сообщили, что багажный отсек не отапливается и предложили пересесть вместе с питомцем на другой рейс.

При погрузке грузчики аэропорта уронили клетку, у нее вылетела дверца, сломалась одна стенка, а собака выбежала на взлетно-посадочную полосу. Затем переноску заклеили скотчем, собаку посадили обратно и поместили в багажный отсек.

Все это время хозяин наблюдал из иллюминатора и снимал на телефон, как грузят его четвероногого друга. По приеду в Москву Финика отвели к ветеринару, никаких серьезных повреждений не нашли.

Виновники инцидента уволили, а аэропорт Сочи принес хозяину свои извинения и выразил готовность возместить ущерб, передает РИА Новости.

"Мы провели служебную проверку. В результате выяснилось, что повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости, он допустил опрокидывание переноски с тягача", - объяснили в воздушной гавани.

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