47-летняя Алена Бабенко похвасталась своим шпагатом

Фанаты такого не ожидали
Актриса Алена Бабенко поразила поклонников своей грациозностью и гибкостью.
Звезда фильма "Водитель для Веры" сфотографировалась на подоконнике в танцевальном зале. На одном снимке она легла спиной на хореографические поручни, вытянув левую ногу вверх, на другом - села на шпагат. На следующей фотографии она встала на подоконнике в полный рост, а затем согнулась, изображая, по-видимому, кошку.
На последнем кадре Бабенко, подражая балеринам, позирует в прыжке на руках балетмейстера Сергея Филина. "Растянулись мы немножко. В руках Сергея Филина ничего не страшно!" - написала актриса.
Поклонников приятно удивил танцевальный талант Бабенко, о котором некоторые даже не догадывались. Подписчики заметили, что актриса находится в прекрасной физической форме. Стройной и красивой знаменитости не дашь и 40 лет.
- Талантливый человек талантлив во всем! - пишут в комментариях.
- Ни фига себе!
- Прекрасная.
- Вот это гротеск! Просто класс, красиво, молодчинка, суперская растяжка.
- Офигенно.
- Ничего себе хореография! Браво! И образ просто шедевральный!
Напомним, Алена Бабенко работает в театре "Современник". На ее счету десятки ролей в кино: "Водитель для Веры", "На Верхней Масловке", "Инди", "Каникулы строгого режима", "Мотылек" и так далее. От первого мужа Бабенко родила сына Никиту. С 2011 года она состоит в браке с бизнесменом Эдуардом Субочем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"