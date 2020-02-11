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47-летняя Алена Бабенко похвасталась своим шпагатом

11:53
  • вторник
  • 11 февраля 2020

Фанаты такого не ожидали

Актриса Алена Бабенко поразила поклонников своей грациозностью и гибкостью. 
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Звезда фильма "Водитель для Веры" сфотографировалась на подоконнике в танцевальном зале. На одном снимке она легла спиной на хореографические поручни, вытянув левую ногу вверх, на другом - села на шпагат. На следующей фотографии она встала на подоконнике в полный рост, а затем согнулась, изображая, по-видимому, кошку.  

На последнем кадре Бабенко, подражая балеринам, позирует в прыжке на руках балетмейстера Сергея Филина. "Растянулись мы немножко. В руках Сергея Филина ничего не страшно!" - написала актриса. 

Поклонников приятно удивил танцевальный талант Бабенко, о котором некоторые даже не догадывались. Подписчики заметили, что актриса находится в прекрасной физической форме. Стройной и красивой знаменитости не дашь и 40 лет. 

- Талантливый человек талантлив во всем! - пишут в комментариях. 

- Ни фига себе!

- Прекрасная.

- Вот это гротеск! Просто класс, красиво, молодчинка, суперская растяжка. 

- Офигенно. 

- Ничего себе хореография! Браво! И образ просто шедевральный!

Напомним, Алена Бабенко работает в театре "Современник". На ее счету десятки ролей в кино: "Водитель для Веры", "На Верхней Масловке", "Инди", "Каникулы строгого режима", "Мотылек" и так далее. От первого мужа Бабенко родила сына Никиту. С 2011 года она состоит в браке с бизнесменом Эдуардом Субочем. 

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